Bryan Ruiz keert niet terug bij FC Twente

De 34-jarige aanvaller ondertekende een contract bij de club waarbij hij 17 jaar geleden debuteerde als prof. Ruiz hoopte aanvankelijk op een terugkeer in Enschede, maar een telefoontje van de Tukkers bleef uit.

„Bryan komt van buiten de EU en het is onverantwoord voor ons om een speler van 34 jaar, die twee jaar lang nauwelijks heeft gespeeld, een salaris van 440.000 euro te geven”, verklaarde technisch directeur Jan Streuer.

Ruiz liet onlangs zijn contract bij de Braziliaanse club Santos ontbinden. De 124-voudig international van Costa Rica (26 doelpunten) kwam al geruime tijd niet meer in actie voor de club waarmee hij lange tijd ruziede. Ruiz maakte deel uit van de ploeg waarmee FC Twente in 2010 de landstitel behaalde. Hij werd dat jaar ook gekozen tot beste speler van de eredivisie. Na zijn tweejarig verblijf in Enschede voetbalde hij voor Fulham, PSV en Sporting Portugal, om in 2018 over te steken naar Brazilië.