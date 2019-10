De Ligt ziet vanaf de bank heldenrol Ronaldo

Cristiano Ronaldo benutte in de vijfde minuut van de extra tijd een strafschop, die hij zelf had versierd: 2-1. Matthijs de Ligt bleef de hele wedstrijd op de bank. Afgelopen zaterdag kostte een handsbal van de 20-jarige Nederlander Juventus een overwinning: 1-1. Lecce maakt vanaf de stip gelijk. Bij Genoa stond voormalig Ajacied Lasse Schöne in de basis.

Tien minuten voor rust bracht aanvoerder Leonardo Bonucci Juventus met een kopbal aan de leiding. Een paar minuten daarna maakte Cristian Kouamé gelijk. In de tweede helft moest Genua snel met tien man verder na de tweede gele kaart voor Francesco Cassata.

Lasse Schöne achtervolgt Paulo Dybala. Ⓒ AFP

In blessuretijd tikte Ronaldo de 2-1 binnen, maar die treffer werd na inmenging van de VAR nog geannuleerd. Even later eiste de 34-jarige goalgetter uit Portugal toch nog de hoofdrol voor zich op. Nadat Ronaldo was aangetikt, nam hij zelf plaats achter de bal om koeltjes de zaak te beslissen.

Juventus is door de treffer in extremis weer koploper in de Serie A. De Oude Dame heeft een punt meer dan nummer twee Internazionale, van de Nederlandse verdediger Stefan de Vrij. Inter had dinsdag al met 2-1 gewonnen bij Brescia.

Napoli en Atalanta gelijk

Het duel tussen subtoppers Napoli en Atalanta Bergamo is in een gelijkspel geëindigd. In Stadio San Paolo, de thuisbasis van Napoli, werd het 2-2.

Arkadiusz Milik leek Napoli de zege te bezorgen. De Poolse spits, voormalig speler van Ajax, maakte in de 71e minuut de 2-1. Vlak voor tijd, toen Milik al was gewisseld, maakte Josip Ilicic echter gelijk. Nikola Maksimovic had Napoli na een kwartier ook al op voorsprong gezet, Remo Freuler maakte de 1-1.

In de laatste minuut werd Napoli-trainer Carlo Ancelotti weggestuurd wegens commentaar op de leiding. Napoli claimde tevergeefs een penalty toen invaller Fernando Llorente naar de grond was gewerkt.

Bekende namen

Bij Napoli kwam Dries Mertens na een uur binnen de lijnen voor Hirving Lozano, die werd overgenomen van PSV. Hans Hateboer en Marten de Roon speelden namens Atalanta de hele wedstrijd.