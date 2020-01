Heerenveen klopt Willem II na strafschoppen

De Friezen wonnen in eigen huis na een 2-2 gelijkspel na strafschoppen van Eredivisie-sensatie Willem II.

Vangelis Pavlidis en Damil Dankerlui waren trefzeker namens de Brabanders. Dankzij Hicham Faik (penalty) en Dries Saddik (eigen goal) stond er uiteindelijk alsnog 2-2 op het scorebord.

Namens Willem II, de nummer drie van de Eredivisie, misten Freek Heerkens (over) en Marios Vrousai (redding doelman Warner Hahn) in de penaltyserie.

Voor sc Heerenveen schoot Chidera Ejuke raak uit de vijfde en beslissende strafschop, na een eerdere flater van ploeggenoot Runar Espejord (redding keeper Timon Wellenreuther).

In de volgende ronde wacht in het Abe Lenstra Stadion Feyenoord of Fortuna Sittard voor de ploeg vanJohnny Jansen. Het duel tussen beide ploegen werd dinsdag na een uur spelen gestaakt vanwege hevige mist. De stand was op dat moment 1-1. De wedstrijd wordt op 28 januari uitgespeeld.