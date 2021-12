’Corona-ontkenner en ’sterkste man van België’ overleden aan gevolgen van covid’

Sinistra overleed naar verluidt al op 15 december. Hij is drievoudig wereldkampioen kickboksen.

Sinistra was een monument in de internationale wereld van de vechtsport. Collega’s omschreven ’The Undertaker’ wel eens als de ’sterkste man van België’. De krachtpatser uit Luik stond echter ook bekend als een notoire corona-ontkenner en zou geweigerd hebben zich te laten vaccineren.

Longfunctie

Eind november werd hij opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting, die vooral zijn longfunctie had aangetast. Sinistra weigerde echter steevast de woorden ’covid’ en ’corona’ uit te spreken.

Volgens Belgische media had hij zichzelf laten ontslaan uit het ziekenhuis, maar is dus enkele dagen later overleden aan de gevolgen van de besmetting. Op 13 december schreef Sinistra nog op Facebook: „Bedankt voor jullie steun. Ik ben thuis aan het herstellen, zoals het hoort. Ik zal duizend keer sterker terugkomen.”

Ademhalingsproblemen

Vice schrijft dan weer dat Sinistra geloofde dat zijn relatief jonge leeftijd en fysieke conditie hem voldoende bescherming zouden bieden tegen eventuele Covid-19-symptomen. Maar op 16 december komt naar buiten dat hij is overleden. Als gevolg van ’ademhalingsproblemen’ , weet Sudpresse te melden.

Sinistra werd eerder deze week begraven. In de vechtsportwereld rond Sinistra werd met verslagenheid gereageerd op zijn overlijden. Op zijn eigen Instagramaccount heeft zijn vrouw ook gereageerd. Hierin ontkent zij dat haar man is overleden aan Covid-19. „Mijn echtgenoot is niet overleden aan Covid. Hij zou nooit hebben geaccepteerd dat wat hem is overkomen, wordt gebruikt om angst te zaaien.”

Bron: L’Avenir/Het Nieuwsblad/Sudpresse