Boogerd: ’Moment in Tour dat er aangevallen wordt’

„Als er in de veertiende etappe écht gekoerst wordt, gaan de sprinters het niet redden. Ik vrees dat een groepje gaat wegrijden, want dit is echt zo’n moment in de Tour dat er aangevallen wordt. En voor de sprintersploegen is dit nauwelijks te controleren. Als er toch een wat grotere groep aankomt, zitten jongens als Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Greg Van Avermaet en Peter Sagan er normaal gesproken in de finale bij en kunnen zij elkaar betwisten voor de ritzege. Ik ben altijd al een fan van Van Avermaet geweest en hoop voor hem dat het een keer lukt deze Tour.”

„In die vijftiende rit op zondag gaat er zeker geen groep wegblijven, daar is de Grand Colombier (17,4km à 7,1%) te lang en te lastig voor. Hier zal het op de slotklim man tegen man worden tussen de klassementsrenners en nu gaan we zien of Tom Dumoulin daar voor Primoz Roglic een meerwaarde kan zijn als extra man, terwijl alle andere favorieten waarschijnlijk weer alleen komen te zitten. Ik ben ook benieuwd hoe Egan Bernal in die zware finale voor de dag gaat komen, zeker na de dag van vrijdag toen hij 38 seconden verloor op Roglic en Tadej Pogacar. Die twee zijn gewaagd aan elkaar, en op de Colombier gaan we wellicht zien wie de sterkste van die mannen is. Voorlopig zijn dat de twee favorieten. Het is jammer dat Bauke Mollema er na zijn val en polsbreuk niet meer bij is, want hij was nadat Dumoulin zich in dienst stelde van Roglic de enige overgebleven Nederlandse klassementsrenner. Ik was echt wel benieuwd waartoe Mollema nog in staat was deze Tour, helaas gaan we dat niet meer zien.”

