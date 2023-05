Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlandse media Lof na galavoorstelling City: ’Manchester stad van marsmannetjes’

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Nog meer vreugde bij City na de 4-0 door Álvarez. Ⓒ Pro Shots

Een nieuwe orde is gevestigd. Dat is zo’n beetje de teneur in de Engelse media na de galavoorstelling van Manchester City tegen titelverdediger Real Madrid waardoor ze in de finale van de Champions League staan. In het eigen Etihad Stadium zette de ploeg van trainer Pep Guardiola de Spanjaarden met 4-0 opzij met vooral voor rust spel waar de liefhebber van kon smullen.