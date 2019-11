Bosz wint Bundesliga-duel met Nederlands tintje

Karim Bellarabi maakte in de 25e minuut het openingsdoelpunt. Diep in de extra tijd besliste Paulinho het duel. Voor Leverkusen was het de eerste competitiezege in vijf duels.

Bij Wolfsburg speelden Jeffrey Bruma en Wout Weghorst de gehele wedstrijd. Bij Leverkusen moest de Duitse international Kai Havertz vlak voor de rust naar de kant. Het is nog niet duidelijk of hij met de nationale ploeg kan meedoen in de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Noord-Ierland.

Leverkusen klom dankzij de overwinning naar de achtste plek, met één punt meer dan Wolfsburg.

Koploper

Borussia Mönchengladbach heeft de koppositie geconsolideerd. De lijstaanvoerder was voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor Werder Bremen. Namens de bezoekers miste oud-Ajacied Davy Klaassen in de 53e minuut bij een stand van 2-0 een strafschop. Doelman Yann Sommer redde fraai.

Borussia leidde bij de rust met 2-0 dankzij treffers van Rami Bensebaini en Patrick Herrmann kort achter elkaar halverwege de eerste helft. Zes minuten na de misser van Klaassen kwam Herrmann opnieuw tot scoren. Daarmee was het bij vlagen grimmige duel beslist. Leonardo Bittencourt trof in de extra tijd nog doel namens Bremen. De arbiter deelde tien gele kaarten uit, waarvan twee aan Bensebaini, die in de 87e minuut van het veld moest.

Borussia heeft op de ranglijst na elf duels vier punten meer dan de naaste belagers RB Leipzig en Bayern München. Werder Bremen zakte naar de veertiende plek.