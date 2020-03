Voorlopig ’laatste wielerkoers’ gewonnen door Tiesj Benoot

De wielrenner van Team Sunweb kwam na 161,5 kilometer alleen aan in Apt, voor zijn Australische ploeggenoot Michael Matthews en de Colombiaan Sergio Higuita (EF Education First).

De Duitser Maximilian Schachmann van BORA-hansgrohe blijft ondanks een val in de slotkilometers leider in het klassement. Benoot is door zijn zege geklommen naar de tweede plaats.

Het is voor de 26-jarige Benoot zijn derde profzege, na eerder de Strade Bianche (2018) en vorig jaar de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen te hebben.

De organisatie van de Franse rittenkoers bevestigde vrijdagochtend dat de slotrit in Nice zondag niet zal doorgaan. Bahrain-McLaren en kopman Dylan Teuns stapten vrijdagmorgen al uit de wedstrijd. Zaterdag eindigt de 'Koers naar de Zon' met een rit van 166,5 kilometer tussen Nice en Valdeblore La Colmiane.