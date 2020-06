Verstappen: ‘Langste pauze sinds ik begon met karten’

Het seizoen start op 5 juli in Oostenrijk. De laatste keer dat Verstappen in de Formule 1-auto van dit jaar zat, was eind februari tijdens de tests in Barcelona. ,,Dit is de langste pauze die ik heb gehad van het racen sinds ik begon met karten, dus het is een vreemde periode. Ik probeer er het beste van te maken en heb het beter dan veel mensen, die het moeilijk hebben op dit moment”, zegt Verstappen op de website van zijn werkgever Red Bull Racing.

Verstappen is een fervent simracer. Hij zegt aan het begin van de lockdown elke dag online te zijn geweest om wedstrijden af te werken. Met nog twee weken tot de start van het seizoen ligt de focus daar nu helemaal op.

"Het is zo’n vreemd begin"

,,In Monaco waren de maatregelen aan het begin erg strikt. Bijvoorbeeld hoelang je buiten mocht zijn, dus ik had al mijn spullen om te trainen thuisliggen. Dat werkt allemaal goed, zeker nu mijn trainer hier ook weer is. Ik heb mijn roei- en skimachines en ook mijn wattbike en gewichten. Ik heb de fiets in de woonkamer geïnstalleerd en kan de tijd dan ook doden door tv te kijken. Laat ik zeggen dat ik Netflix bijna heb uitgespeeld. Het is mooi dat ik nu ook weer naar buiten kan om op de fiets te stappen of te hardlopen.”

Max Verstappen in actie tijdens de testdagen in Barcelona. Ⓒ EPA

Het Formule 1-seizoen start met twee races in Oostenrijk en vervolgens een Grand Prix in Hongarije. ,,Ik heb er veel zin in, ben fit en klaar om te gaan. Ik ben blij dat we in Oostenrijk starten, zeker na de overwinningen van de vorige jaren, maar tegelijkertijd weet niemand nog echt wie er nu de beste papieren heeft. Het is zo’n vreemd begin, aangezien de tests al een tijd geleden zijn afgewerkt. De fans thuis zullen enthousiast zijn, dus hopelijk kunnen we een mooie show voor hen opvoeren.”