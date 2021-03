Maarten Stekelenburg terug bij Oranje

Stekelenburg keert na zo’n 3,5 jaar afwezigheid terug in de selectie van Oranje. De 38-jarige doelman, die 58 interlands speelde, is bij Ajax weer basisspeler geworden vanwege de schorsing van André Onana.

Het is nog onzeker of Memphis Depay volgende week kan aansluiten. De spits van Olympique Lyon heeft daarvoor dispensatie nodig van de Franse voetbalbond.

Ook Jeremiah St. Juste van Mainz is opgeroepen voor de drie interlands die het Nederlands elftal vanaf volgende week afwerkt met als doel plaatsing voor het WK in Qatar, over anderhalf jaar.

Nederland begint de WK-kwalificatie-reeks in Turkije (24 maart), vervolgens volgt het thuisduel met Letland (27 maart). Op 30 maart wacht het op papier makkelijkste treffen, op Gibraltar.