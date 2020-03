Feyenoord denkt alleen nog aan de KNVB-beker

Eric Botteghin is in extase na de 0-1, Leroy Fer (r.) sprint juichend achter hem aan. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

EINDHOVEN - Feyenoord leeft in vorm toe naar de ’belangrijkste wedstrijd van het seizoen’. De Rotterdammers zien het bereiken van de finale in de KNVB-beker als de grootste kans op echt succes en om die reden was er geen chagrijn na het gelijkspel (1-1) tegen PSV in Eindhoven.