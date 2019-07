Ajax akkoord met America, Alvarez snel naar Amsterdam

De Amsterdammers bereikten volgens meerdere bronnen in Mexico een mondeling akkoord met Club America over de transfersom van Edson Alvarez (21), die zoals contractueel vastgelegd 17 miljoen dollar, iets meer dan 15 miljoen euro bedraagt. De afspraken moeten nog op papier worden gezet.

Omdat de Mexicaanse international, die vorige week ten koste van de Verenigde Staten de Gold Cup won, van Ajax een salarisindicatie heeft ontvangen die hem tevreden stemde, is een akkoord over een vijfjarig contract een kwestie van tijd. Alvarez komt zo snel mogelijk naar Amsterdam voor de medische keuring en de verdere afwikkeling van de transfer.

Als Ajax er zoals verwacht in slaagt hem vast te leggen, dan heeft directeur Marc Overmars AS Roma, Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace en West Ham United afgeschud. Op de valreep kwam daar Zenit Sint-Petersburg nog bij. De Russen wilden ver gaan om Alvarez in te lijven, maar de speler zelf had zijn keuze al op Ajax laten vallen.

Het succesvolle Champions League-jaar én de megatransfers van De Ligt en Frenkie de Jong lijken als een magneet op buitenlandse spelers te werken. Zij zien Ajax als de ideale tussenstap naar de Europese top. Directeur voetbalzaken Overmars en Alvarez’ Nederlandse begeleider Fulco van Kooperen waren niet voor commentaar bereikbaar.