Van Gaal start tegen Qatar met Memphis Depay en Marten de Roon

Depay stond voor het WK bijna twee maanden aan de kant met een hamstringblessure. De aanvaller speelde een half uurtje mee tegen Senegal en viel tegen Ecuador direct na rust in. Vincent Janssen verscheen aan de aftrap van het eerste WK-duel van Oranje met Senegal en bleef tegen Ecuador op de bank. Na Steven Berghuis en Koopmeiners krijgt nu De Roon vanaf de eerste minuut een kans naast Frenkie de Jong op het middenveld.

Oranje heeft aan een gelijkspel voldoende voor een plaats in de achtste finales van het WK. Een ruime zege is waarschijnlijk voldoende voor de groepswinst. Het duel in het Al Bayt-stadion begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Qatar kan zich na twee nederlagen niet meer voor de achtste finales kwalificeren.

Opstelling Nederland: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké en Blind; De Roon, Klaassen en Frenkie de Jong; Depay en Gakpo.

Opstelling Qatar: Barsham; Mohamad, Miguel, Khoukhi, Hassan en Ahmed; Al Haydos, Madibo en Abdulaziz; Ali en Afif.