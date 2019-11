Portugal mag na moeizame kwalificatie de EK-titel verdedigen

Bruno Fernandes maakte in de uitwedstrijd in de 39e minuut het openingsdoelpunt, op aangeven van Bernardo Silva. Aanvoerder Cristiano Ronaldo zorgde vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd voor de beslissing. De aanvaller van Juventus bracht in Luxemburg zijn totaal als international op 99 goals. Recordhouder is nog steeds de Iraniër Ali Daei, die als enige voetballer ooit honderd keer voor zijn land wist te scoren. Ronaldo hoopt dat record binnen afzienbare tijd in handen te krijgen.

Portugal verzekerde zich via de afsluitende zege op eigen kracht van de tweede plek in de poule, achter het reeds geplaatste Oekraïne. De groepswinnaar speelde in Belgrado met 2-2 gelijk tegen nummer 3 Servië, dat zich bij een zege én een misstap van Portugal in Luxemburg nog direct had kunnen plaatsen. Ajacied Dusan Tadic (strafschop) en Aleksandar Mitrovic, uit een pass van Tadic, kwamen tot scoren namens de thuisploeg. Voor Oekraïne, dat ongeslagen bleef in de groep, troffen Roman Jaremchuk en Artem Besedin (in de extra tijd) doel.

Servië kan zich via de play-offs nog wel plaatsen voor het EK volgend jaar zomer.