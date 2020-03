KNVB test spelregels voor de toekomst

Inmiddels een bekend beeld. Spelers van SC Heerenveen wachten op het oordeel van de scheidsrechter, in dit geval Joey Kooij, die advies krijgt van de VAR. Ⓒ Hollandse Hoogte

ZEIST - De KNVB doet er alles aan om het voetbal toekomst-proof te maken. „De wereld verandert zo snel dat we moeten kijken hoe we het spelletje nog aantrekkelijker kunnen maken, zodat het in 2050 ook nog bestaansrecht heeft”, zegt secretaris-generaal Gijs de Jong. „Daarbij moeten we niet bespreken wat wij ervan vinden, maar wat onze kinderen denken.”