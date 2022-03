Bondscoach Louis van Gaal nauwelijks belemmerd door coronabesmetting

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Van Gaal was sinds vorige week vrijdag verkouden en de huidige regels schrijven voor dat je na vijf dagen uit isolatie mag, mits je klachtenvrij bent. De 70-jarige trainer heeft geen klachten meer en daardoor kon hij de training weer leiden. De voorbije twee dagen deed zijn assistent Danny Blind dat tijdens besloten trainingen.

De snelle terugkeer is een meevaller voor Van Gaal. De bondscoach schakelt met Oranje in aanloop naar het WK van eind dit jaar in Qatar over naar een ander spelsysteem. Hij wil vooral deze week gebruiken om de spelers daaraan te laten wennen en ze uit te leggen wat hij van ze verwacht.

Negatieve test

,,Ik ben vanochtend negatief getest”, vertelde de bondscoach bij de persconferentie in Zeist. ,,Dat was wel een sneltest, daarom gaan we een dag langer door met de isolatievoorwaarden”, aldus Van Gaal, die voor de zekerheid nog steeds afstand had gehouden van de spelers. ,,Die zitten in een bubbel en daar ben ik uitgegaan. Ik heb drie dagen alleen op mijn kamer gebivakkeerd. Dankzij de digitale techniek heb ik wel de meetings geleid en heb ik alles kunnen doen, alleen wel op grotere afstand.”

Na overleg van bondsarts Edwin Goedhart met de GGD mocht de bondscoach wel weer naar buiten. ,,Ik bleek wel in de buitenlucht te mogen trainen, maar dan wel op afstand. Normaal coach ik een team en Danny Blind het andere team. Nu hebben Danny Blind en Henk Fraser dat gedaan en heb ik na afloop laten weten wat ik ervan vond.”

Persoonlijke gesprekken

Ook de persoonlijke gesprekken die Van Gaal van plan was te voeren, heeft hij kunnen voeren met behulp van de communicatiemiddelen die hij tot zijn beschikking had. ,,Ik moet er nu nog vijf, die doe ik waarschijnlijk vanavond.”

Het meeste buikpijn had Van Gaal van een etentje dat hij had gemist. ,,Er was een etentje waar ik niet bij kon zijn. Van de Red Sun, ken je dat? Dat vind ik heerlijk. Maar ja, dat heb ik nou dus gemist. Zat ik in m'n kamertje alleen te zijn. Maar ik kreeg wel iets te eten hoor.”

Timber

Tegenover zijn terugkeer staat wel het afhaken van Jurriën Timber, Cody Gakpo en Jordan Teze. Gakpo en Timber meldden zich maandag al met lichte klachten, maar bleven in overleg toch bij de groep om zo de start van de WK-voorbereiding mee te maken. Nu de oefenwedstrijden naderen hebben zij Zeist alsnog verlaten. Teze raakte donderdag geblesseerd en is ook niet langer meer present. Daarmee is de kans op een debuut in Oranje voor hem vooralsnog verkeken.

De selectie van het Nederlands elftal bestaat nu voor de komende twee oefenduels nog uit 25 spelers. Van Gaal roept geen vervangers op.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag in Amsterdam een oefenwedstrijd tegen Denemarken. Dinsdag volgt een vriendschappelijk duel met Duitsland, eveneens in de Johan Cruijff ArenA.