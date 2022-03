Bondscoach Louis van Gaal uit isolatie; Teze, Gakpo, Timber verlaten trainingskamp

Van Gaal was sinds vorige week vrijdag verkouden en de huidige regels schrijven voor dat je na vijf dagen uit isolatie mag, mits je klachtenvrij bent. De 70-jarige trainer heeft geen klachten meer en daardoor kon hij de training weer leiden. De voorbije twee dagen deed zijn assistent Danny Blind dat tijdens besloten trainingen.

De snelle terugkeer is een meevaller voor Van Gaal. De bondscoach schakelt met Oranje in aanloop naar het WK van eind dit jaar in Qatar over naar een ander spelsysteem. Hij wil vooral deze week gebruiken om de spelers daaraan te laten wennen en ze uit te leggen wat hij van ze verwacht.

Timber

Tegenover zijn terugkeer staat wel het afhaken van Jurriën Timber, Cody Gakpo en Jordan Teze. Gakpo en Timber meldden zich maandag al met lichte klachten, maar bleven in overleg toch bij de groep om zo de start van de WK-voorbereiding mee te maken. Nu de oefenwedstrijden naderen hebben zij Zeist alsnog verlaten. Teze raakte donderdag geblesseerd en is ook niet langer meer present. Daarmee is de kans op een debuut in Oranje voor hem vooralsnog verkeken.

De selectie van het Nederlands elftal bestaat nu voor de komende twee oefenduels nog uit 25 spelers. Van Gaal roept geen vervangers op.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag in Amsterdam een oefenwedstrijd tegen Denemarken. Dinsdag volgt een vriendschappelijk duel met Duitsland, eveneens in de Johan Cruijff ArenA.