Dubbele olympische campagne Kiran Badloe: ’Toewerken naar wereldprestatie’

Kiran Badloe veroverde bij de laatste twee wereldkampioenschappen het goud. Ⓒ Anne van der Woude

HEEG - Groots dromen is windsurfer Kiran Badloe wel toevertrouwd. De RS:X-plank wordt door hem sinds kort afgewisseld met de iQFoil, met als doel om geschiedenis te schrijven. Hij kan volgend jaar in Tokio de laatste olympisch kampioen op de traditionele plank worden en vervolgens over vier jaar in Parijs de eerste winnaar bij het foilen. De Telegraaf sprak in het Friese plaatsje Heeg met de alleskunnes op een surfplank, die ooit begon bij windsurfvereniging Almere Centraal.