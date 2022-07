Wout van Aert toast op ploeggenoten: ’We staan er goed voor hè?’

„Ik wil graag toasten op de fantastische overwinning”, begon Van Aert met een glaasje in de hand tegen iedereen bij Jumbo-Visma. „Ik ben heel dankbaar dat ik deze kans heb gekregen van de ploeg en dat ik die ook nog eens heb kunnen afmaken. Vooral Nathan (Van Hooydonck, red.) wil ik even in de spotlights zetten. Hij deed fantastisch werk vandaag. Zonder jou waren we niet aan sprinten toegekomen, dus bedankt! Ook bedankt aan de rest om ons elke dag ’tiptop’ aan de start te brengen. Rit acht en twee overwinningen, we staan er goed voor, hè?”, besloot een gelukkige Van Aert.