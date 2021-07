Max Verstappen gaat dieper in op voorval met Lewis Hamilton: ’Ik weet precies wat er is gebeurd’

„Ik heb niet veel te zeggen over de mediahype die is ontstaan en heb eerlijk gezegd ook weinig behoefte om me erin te mengen”, aldus Verstappen in een persbericht van zijn team Red Bull, in aanloop naar de GP van Hongarije van komend weekeinde.

„Ik weet precies wat er op Silverstone is gebeurd, aangezien ik natuurlijk in de auto zat. Logischerwijs heb ik een bepaald gevoel over de manier waarop mijn race tot een einde kwam, maar voor nu wil ik me alleen focussen op mijn prestaties op de baan en zorgen dat we de leiding in de WK-stand behouden.”

Red Bull maakte dinsdag bekend dat het met nieuw bewijs alsnog een hogere straf voor Lewis Hamilton wil afdwingen. De Brit kreeg in Engeland ’slechts’ een penalty van tien seconden en ging alsnog met de overwinning aan de haal. Hij bracht zijn achterstand op Verstappen zodoende terug tot 8 punten, iets wat voor Red Bull uiterst onrechtvaardig voelt.

„Het team houdt zich bezig met de officiële kant van de zaak en alles waar opnieuw naar dient te worden gekeken. Het is mijn taak om hetzelfde te doen als altijd: zo goed mogelijk presteren en proberen te winnen op zondag.”

Verstappen knalde op Silverstone met 51G tegen de bandenstapel. De 22-jarige Limburger was een beetje gedesoriënteerd, maar maakt het inmiddels weer goed. ,,Ik ben nog een beetje gebutst, maar dat is normaal na zo’n harde klap. Ik voel me echter prima en heb ook lekker kunnen trainen.”

Verstappen kroop eerder deze week alweer achter het stuur voor een 24-uursrace op de simulator. „Dat was een goede test om te zien hoe mijn lichaam zou reageren. Dat verliep prima en zorgt dat ik met een positief gevoel vooruit kijk naar komend weekeinde.”