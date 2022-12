Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Gewichthefbond moet Kuworge alsnog inschrijven voor WK

16.13 uur: De Nederlandse gewichthefbond NGB moet Enzo Kuworge alsnog inschrijven voor de WK gewichtheffen van volgende week in Bogotá. Kuworge won het kort geding dat hij had aangespannen tegen de bond, waarin hij eiste dat hij alsnog zou kunnen meedoen aan het wereldtiteltoernooi.

De bond had de inschrijving van Kuworge onlangs ingetrokken omdat de gewichtheffer geen nieuwe topsportovereenkomst wilde tekenen. „Daarin zou hem worden belet met zijn eigen coach te werken”, meldt sportrechtadvocaat Nick Poggenklaas. „De rechter volgde het betoog van Kuworge dat de bond onrechtmatig heeft gehandeld door de inschrijving van de gewichtheffer in te trekken.”

De NGB moet Kuworge uiterlijk donderdag alsnog inschrijven voor de WK op basis van de afspraken die eerder tussen de bond en de atleet golden. Dat betekent ook dat de persoonlijke coach van Kuworge hem op de WK mag begeleiden.

„Ik ben opgelucht dat er nu eindelijk duidelijkheid is over mijn deelname”, zegt Kuworge. „Wel vind ik het jammer dat het nodig was om een juridische procedure te starten, maar ik ben blij dat de rechter heeft ingezien dat ik recht heb op deelname met mijn eigen begeleiding. Ik hoop dat wij samen het belang van de gewichthefsport weer op één kunnen zetten.”

Volgens de advocaat van Kuworge moet er formeel nog wel toestemming komen van de internationale gewichthefbond alvorens de WK-deelname van Kuworge officieel is.

IndyCar-kampioen Palou nieuwe reservecoureur F1-team McLaren

16.12 uur: Alex Palou is de nieuwe reserverijder van het Formule 1-team van McLaren. De 25-jarige Spanjaard gaat die rol combineren met zijn optreden in de Amerikaanse IndyCar Series. Daar werd hij vorig jaar kampioen.

Palou maakte in oktober namens McLaren zijn debuut in de Formule 1 tijdens de eerste vrije training voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Volgens teambaas Andreas Seidl had Palou toen indruk op het team gemaakt. „Gezien zijn prestaties is het geweldig om zijn rol in het team te vergroten. We kijken ernaar uit om nauwer met hem samen te werken.”

McLaren heeft volgend jaar de Brit Lando Norris en de Australische debutant Oscar Piastri als coureurs. Daniel Ricciardo reed dit jaar nog voor het team, maar hij moest plaatsmaken. Ricciardo is volgend jaar reserverijder bij Red Bull.

Wegen KNWU en sprintcoach René Wolff scheiden

11.55 uur: De KNWU heeft besloten het tot 1 februari 2023 lopende contract met baancoach René Wolff niet te verlengen. Beide partijen zijn overeengekomen tot die tijd in goede harmonie te blijven samenwerken.

De bondscoach van de sprinters werd begin 2022 aangesteld, nadat hij al eerder actief was voor de Nederlandse wielerbond. Onder zijn leiding werden dit jaar diverse Europese en mondiale titels op de baan behaald.

Hoofdcoach Jan van Veen van de KNWU zegt in een toelichting op het besluit: „We willen René bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes in de toekomst. Met het oog op de snel naderende Europese Kampioenschappen en ook op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 wordt op korte termijn gezocht naar een goede invulling.”

Almering stopt begin 2023 als algemeen directeur FC Den Bosch

11.07 uur: FC Den Bosch neemt begin volgend jaar afscheid van algemeen directeur Rob Almering. De 57-jarige directeur, die voorlopig als adviseur bij de eerstedivisionist betrokken blijft, legt zijn werkzaamheden per 1 februari neer.

„Rob is in een lastige periode directeur van FC Den Bosch geweest. Hij heeft een aantal zeer ingewikkelde dossiers opgelost. Dit heeft de club toekomstperspectief en lucht gegeven. Blij zijn wij dan ook dat wij een beroep kunnen blijven doen op Rob’s deskundigheid en senioriteit. In een adviseursrol kan hij een impactvolle bijdrage blijven leveren aan de groeipotentie van de club op een manier die hem naadloos past”, aldus Huub van Mackelenbergh, de voorzitter van de raad van commissarissen.

FC Den Bosch, de nummer 13 van de Keuken Kampioen Divisie, kwam in het seizoen 2004-2005 voor het laatst in de Eredivisie uit.

De Brabantse club verwacht op korte termijn een opvolger te presenteren.

NEC presenteert Nick Kersten als hoofd voetbalzaken

08.59 uur: Nick Kersten keert als hoofd voetbalzaken terug bij NEC. De 37-jarige Nijmegenaar was in het verleden al meer dan veertien seizoenen, in verschillende functies, actief bij NEC. Kersten tekent een contract tot de zomer van 2026 en treedt per direct in dienst.

Kersten zwaaide vorig seizoen als technisch directeur de scepter bij Excelsior. Dit deed hij met resultaat, want hij stelde wederom een selectie samen waarmee de Rotterdammers uiteindelijk aan het eind van het seizoen via de play-offs naar de Eredivisie promoveerden. Na een verschil van inzicht trok de Nijmegenaar in juli van dit jaar de deur in Rotterdam achter zich dicht.

Technisch directeur Carlos Aalbers is blij met de terugkeer van Kersten: „Nick heeft in het verleden bewezen een waardevolle kracht voor NEC te zijn. Met zijn kennis en ervaring gaat hij samen met mij, hoofdscout Senol Kök en zijn team, een belangrijke rol vertolken om waarde voor NEC te genereren.”

„Na meerdere gesprekken, in combinatie met het goede gevoel dat ik bij NEC heb, ben ik blij terug te keren in deze nieuwe functie. Er is me een duidelijk plan voorgelegd, waar ik graag mijn steentje aan wil bijdragen. De focus ligt op het uitbouwen van het fundament dat er ligt in de academie, scouting en het eerste elftal”, zo stelt Nick Kersten.

Tatum helpt Celtics met 49 punten aan vijfde zege op rij in NBA

07.47 uur: Jayson Tatum heeft Boston Celtics in de NBA met 49 punten langs Miami Heat geleid. Het werd in de TD Garden in Boston 134-121. De Celtics boekten al de vijfde zege op een rij.

Tatum eindigde november in stijl. Hij was vorige maand liefst negen keer goed voor 30 punten of meer. Alleen Larry Bird nam ooit namens de Celtics in dezelfde maand in meer duels een persoonlijke score van meer dan 30 punten voor zijn rekening. Namens Miami Heat kwamen Max Strus en Bram Adebayo beiden tot 23 punten.

De 24-jarige Tatum bekende dat zijn ploeggenoot Grant Williams had voorspeld dat hij 50 punten zou gaan maken. Hij kwam uiteindelijk dus een punt tekort. „Ik heb al vaker 50 punten gemaakt. Ooit zal ik dat weer doen”, stelde Tatum droog vast. „Dit was een goede test. Heat is een team waar we de afgelopen jaren veel tegen hebben gespeeld en ongeacht wie er spelen, halen we het beste in elkaar naar boven.”

De Celtics en Heat stonden vorig seizoen tegenover elkaar in de finale van de Eastern Conference. De Celtics wonnen met 4-3 en verloren uiteindelijk in de NBA Finals van Golden State Warriors.

Dit seizoen draaien de Celtics opnieuw goed. Ze voeren de Eastern Conference aan met achttien overwinningen en vier nederlagen. Heat is veel minder op dreef en heeft slechts tien van de 22 gespeelde duels gewonnen.