NEC presenteert Nick Kersten als hoofd voetbalzaken

08.59 uur: Nick Kersten keert als hoofd voetbalzaken terug bij NEC. De 37-jarige Nijmegenaar was in het verleden al meer dan veertien seizoenen, in verschillende functies, actief bij NEC. Kersten tekent een contract tot de zomer van 2026 en treedt per direct in dienst.

Kersten zwaaide vorig seizoen als technisch directeur de scepter bij Excelsior. Dit deed hij met resultaat, want hij stelde wederom een selectie samen waarmee de Rotterdammers uiteindelijk aan het eind van het seizoen via de play-offs naar de Eredivisie promoveerden. Na een verschil van inzicht trok de Nijmegenaar in juli van dit jaar de deur in Rotterdam achter zich dicht.

Technisch directeur Carlos Aalbers is blij met de terugkeer van Kersten: „Nick heeft in het verleden bewezen een waardevolle kracht voor NEC te zijn. Met zijn kennis en ervaring gaat hij samen met mij, hoofdscout Senol Kök en zijn team, een belangrijke rol vertolken om waarde voor NEC te genereren.”

„Na meerdere gesprekken, in combinatie met het goede gevoel dat ik bij NEC heb, ben ik blij terug te keren in deze nieuwe functie. Er is me een duidelijk plan voorgelegd, waar ik graag mijn steentje aan wil bijdragen. De focus ligt op het uitbouwen van het fundament dat er ligt in de academie, scouting en het eerste elftal”, zo stelt Nick Kersten.

Tatum helpt Celtics met 49 punten aan vijfde zege op rij in NBA

07.47 uur: Jayson Tatum heeft Boston Celtics in de NBA met 49 punten langs Miami Heat geleid. Het werd in de TD Garden in Boston 134-121. De Celtics boekten al de vijfde zege op een rij.

Tatum eindigde november in stijl. Hij was vorige maand liefst negen keer goed voor 30 punten of meer. Alleen Larry Bird nam ooit namens de Celtics in dezelfde maand in meer duels een persoonlijke score van meer dan 30 punten voor zijn rekening. Namens Miami Heat kwamen Max Strus en Bram Adebayo beiden tot 23 punten.

De 24-jarige Tatum bekende dat zijn ploeggenoot Grant Williams had voorspeld dat hij 50 punten zou gaan maken. Hij kwam uiteindelijk dus een punt tekort. „Ik heb al vaker 50 punten gemaakt. Ooit zal ik dat weer doen”, stelde Tatum droog vast. „Dit was een goede test. Heat is een team waar we de afgelopen jaren veel tegen hebben gespeeld en ongeacht wie er spelen, halen we het beste in elkaar naar boven.”

De Celtics en Heat stonden vorig seizoen tegenover elkaar in de finale van de Eastern Conference. De Celtics wonnen met 4-3 en verloren uiteindelijk in de NBA Finals van Golden State Warriors.

Dit seizoen draaien de Celtics opnieuw goed. Ze voeren de Eastern Conference aan met achttien overwinningen en vier nederlagen. Heat is veel minder op dreef en heeft slechts tien van de 22 gespeelde duels gewonnen.