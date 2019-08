Volleybalsters ook in drie sets langs Kroatië

Een smetje op de zege was het uitvallen van captain Maret Balkestein-Grothues, die vroeg in de wedstrijd haar enkel verzwikte.

Oranje, de nummer twee op de EK’s van 2015 en 2017, kwam in de Hongaarse hoofdstad geen moment in de problemen. Alleen in de beginfase konden de Kroatische speelsters bijblijven. In de derde set kwam Kroatië nog terug van een ruime achterstand, maar op 24-23 maakte Nika Daalderop het af met een netbal.

Eerder had Oranje al met 3-0 gewonnen van Roemenië en Azerbeidzjan. Dinsdag wacht Nederland een duel met Estland en donderdag is Hongarije de tegenstander.