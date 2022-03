Premium Het beste van De Telegraaf

Deense spits kan stempel niet drukken voor RKC tegen Heerenveen Jens Odgaard gevangen door oud-ploeggenoten

Jens Odgaard probeert Sven van Beek voorbij te spelen. Ⓒ ProShots

WAALWIJK - Jens Odgaard, aanvaller van RKC Waalwijk, is dit seizoen de man van de schoten en de dribbels in de Eredivisie. Maar in het duel met zijn vroegere club Heerenveen was daar niets van terug te zien. De teller bleef steken op drie mislukte dribbels en twee doelpogingen buiten de palen.