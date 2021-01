Depay na zege in blessuretijd aan kop met Lyon

Lyon heeft door de zege 46 punten, één meer dan Paris-Saint-Germain en Lille OSC. Die twee ploegen komen beide zondag nog in actie in de 22e speelronde en kunnen dan Lyon weer passeren.

Karl Toko Ekambi had Lyon na ruim een half uur met een intikker op 1-0 gebracht. Samuel Kalu maakte tien minuten in de tweede helft de gelijkmaker voor subtopper Bordeaux. De thuisploeg zocht naar een tweede treffer, maar die viel pas in de 92e minuut. Dubois zorgde voor de zege en de opluchting voor Lyon.

België: Antwerp tweede na zege op Waasland-Beveren

Antwerp heeft in ieder geval voor één dag de tweede plek in de Belgische competitie overgenomen van Racing Genk. De ploeg uit Antwerpen won in eigen huis met 3-2 van hekkensluiter Waasland-Beveren.

Antwerp komt op 43 punten, eentje meer dan nummer 2 Genk. Koploper Club Brugge heeft elf punten meer. Genk speelt zaterdag bij KV Mechelen, Club Brugge ontvangt zondag Standard Luik.

Didier Lamkel had Antwerp twee keer op voorsprong gebracht tegen Waasland. Michael Frey bracht de bezoekers twee keer terug op gelijke hoogte, de eerste keer uit een strafschop. Vlak voor tijd maakte Dylan Batubinsika met het hoofd de 3-2 voor Antwerp, op aangeven van Nill De Pauw.

