Erling Haaland en Donyell Malen bijten zich met Dortmund stuk op Hertha BSC

Julian Brandt bracht Dortmund nog wel op voorsprong in Berlijn, met zijn derde treffer in vier competitiewedstrijden. Ishak Belfodil maakte gelijk en vervolgens scoorde Marco Richter tweemaal voor de thuisploeg. Dortmund kwam in de slotfase niet verder meer dan een doelpunt van Steffen Tigges (3-2)

Donyell Malen speelde de hele wedstrijd voor Dortmund. Jurgen Ekkelenkamp werd in de 87e minuut gewisseld bij Hertha, waar Deyovaisio Zeefuik in de tweede helft mocht invallen.

Ook Christopher Nkunku weet het even niet meer. Ⓒ ANP/HH

RB Leipzig

RB Leipzig blijft ook onder de nieuwe trainer Domenico Tedesco slecht presteren in de Bundesliga. De opvolger van de begin deze maand ontslagen Jesse Marsch zag zijn ploeg de thuiswedstrijd tegen Arminia Bielefeld verliezen (0-2).

Janni Serra en Masaya Okugawa maakten de doelpunten van de bezoekers, die bijna een half uur met tien man speelden na een rode kaart van Fabian Klos. Toch kwam Leipzig niet terug in de wedstrijd tegen de ploeg die ondanks de nederlaag nog altijd zeventiende staat.

Brian Brobbey mocht in de 87e minuut invallen bij Leipzig, dat vorig seizoen nog als tweede eindigde in de Bundesliga. Ajax onderzoekt of het de spits in de winterstop kan terughalen naar Amsterdam. Leipzig staat voorlopig negende in de Bundesliga, met 21 punten minder dan koploper Bayern München.

