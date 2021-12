Pijnlijke nederlaag Leipzig, korte invalbeurt Brian Brobbey

Janni Serra en Masaya Okugawa maakten de doelpunten van de bezoekers, die bijna een half uur met tien man speelden na een rode kaart van Fabian Klos. Toch kwam Leipzig niet terug in de wedstrijd tegen de ploeg die ondanks de nederlaag nog altijd zeventiende staat.

Brian Brobbey mocht in de 87e minuut invallen bij Leipzig, dat vorig seizoen nog als tweede eindigde in de Bundesliga. Ajax onderzoekt of het de spits in de winterstop kan terughalen naar Amsterdam. Leipzig staat voorlopig negende in de Bundesliga, met 21 punten minder dan koploper Bayern München.