Champions League: Elite aan de macht in Europa

Virgil van Dijk van Liverpool Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De Champions League gaat dinsdagavond verder zonder Ajax, dat nog altijd de wonden likt van de pijnlijke uitschakeling in de groepsfase. Mede door arbitraal geblunder kon de Nederlandse topclub zich niet opnieuw scharen tussen de Europese elite, die meer dan ooit zijn stempel drukt op het meest prestigieuze clubtoernooi van Europa. The Big Five, bestaand uit Engeland, Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk, domineert op alle fronten.