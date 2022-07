Premium Het beste van De Telegraaf

Mentale strijd leidde uiteindelijk tot eerste grote toernooi Yibby Jansen treedt op WK hockey in voetsporen vader Ronald: ’Je moet het wel eventjes doen’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Vader Ronald en dochter Yibby Jansen Ⓒ René Bouwman

HOUTEN - Goed, hij was keeper en zij is middenvelder. Maar verder hebben Ronald Jansen (58), tweevoudig olympisch kampioen, en zijn dochter ook veel gemeen. Hun eigenzinnigheid bijvoorbeeld. Na een route vol hobbels en valkuilen gaat Yibbi (22) op voor haar eerste WK, het toernooi dat haar vader in 1998 won. Een ingrijpend verhaal met een happy end.