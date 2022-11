WK hockey voor mannen en vrouwen in 2026 in Nederland en België

De duels zullen in juli of augustus 2026 worden gespeeld in het Wagener Stadion in Amstelveen en in een nieuw stadion in het Belgische Waver, vlak bij Brussel. „De reisafstand tussen de twee stadions is slechts twee uur waardoor teams en fans in België en Nederland een geweldig toernooi kunnen beleven met op beide locaties evenveel aandacht voor zowel de dames als de heren”, laat KNHB-directeur Erik Gerritsen weten in een eerste reactie.

Hockeyfeest

De twee hockeybonden zeggen er op alle wedstrijddagen een „waar hockeyfeest” van te gaan maken. De landen willen het toernooi ook gebruiken om de hockeystadions naar een hoger niveau te tillen. „De KBHB wil voor het WK 2026 een permanent ’state of the art’ hockeystadion bouwen in het Waals-Brabantse Waver terwijl de KNHB een langgekoesterde wens heeft het wereldwijd bekende Wagener Stadion verder te moderniseren”, staat in een verklaring

De internationale hockeyfederatie FIH, die het toernooi aan de landen toekende, zegt dat onder andere het goed uitgedachte wedstrijdschema van doorslaggevende waarde was. „Elke dag speelt een van de gastlanden om ervoor te zorgen dat de stadions elke dag vol zijn.” Ook de financiële onderbouwing en de omstandigheden voor de hockeyers kan op goedkeuring rekenen van de FIH.

Acht jaar geleden was Den Haag gastheer van een gecombineerd WK, in 1998 vond het eindtoernooi plaats in Utrecht.

Winst Oranje

Afgelopen zomer vond een deel van het WK voor de vrouwen ook op Nederlandse bodem plaats. De finale werd gespeeld in het Spaanse Terrassa. De hockeysters werden half juli wereldkampioen door Argentinië in de finale met 3-1 te verslaan.

Het WK voor mannen vindt begin volgend jaar plaats in het Indiase Bhubaneswar.