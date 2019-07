Tadic tekent tot 2026 bij Ajax

De Serviër heeft een contract voor maar liefst zeven seizoenen getekend. Tadic heeft tot medio 2023 getekend als speler en zal dus zijn actieve carrière afsluiten bij Ajax. Daarna start hij ook zijn trainerscarrière op bij de Amsterdamse club. Met het bijzondere xxl-contract voor Tadic heeft Ajax alle in de routinier geïnteresseerde clubs afgetroefd.

Tadic (30) kwam afgelopen zomer voor 11,4 miljoen euro over van het Engelse Southampton en werd een doorslaand succes als routinier tussen de Ajax-jonkies. De Servische aanvaller werd (samen met Luuk de Jong) topscorer van de Eredivisie en was een cruciale schakel in het succesjaar van de Amsterdammers. In totaal maakte hij in 56 officiële wedstrijden 36 doelpunten voor Ajax.