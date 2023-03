Alcaraz slaat toernooi in Acapulco over door hamstringblessure

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Bucks bouwen zegereeks uit naar vijftien in NBA

07.45 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben hun vijftiende overwinning op rij geboekt in de NBA. Dankzij een sterke rentree van de van een blessure herstelde Giannis Antetokounmpo versloeg de koploper van de oostelijke divisie Brooklyn Nets in New York (104-118). De Bucks kwamen in de clubgeschiedenis vier keer eerder tot een reeks van minstens vijftien zeges, de laatste keer in 2019.

De Griekse sterspeler Antetokounmpo miste het laatste duel van de Bucks en speelde in de twee ervoor in totaal maar 15 minuten vanwege blessureleed. Tegen de Nets deed Antetokounmpo het grootste deel van de wedstrijd weer mee. Hij kwam tot 33 punten. De uitspelende ploeg uit Milwaukee kwam wel nog met 15 punten achter, maar door ook 31 punten van Mikal Bridges werd dat nog omgebogen.

De Bucks wonnen dit seizoen 44 van hun 61 wedstrijden. Maandag nam de club al de koppositie over van Boston Celtics, dat toen verloor van de New York Knicks.

Alcaraz slaat toernooi in Acapulco over

07.17 uur: Carlos Alcaraz heeft gezegd het toernooi van Acapulco deze week in Mexico over te slaan. De Spanjaard heeft last van een blessure aan een hamstring, zo liet hij weten.

„Uit tests is gebleken dat ik even rust moet houden”, zei Alcaraz. Hij verklaarde daarbij in eerste instantie te denken aan enkele dagen.

Alcaraz liep zondag in de finale in Rio de Janeiro tegen zijn eerste nederlaag van 2023 aan. De Spaanse nummer 2 van de wereld verloor in drie sets van de Brit Cameron Norrie, die hij een week eerder in de finale in Buenos Aires nog wel had geklopt.