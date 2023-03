Barcelona mist Lewandowski in bekerkraker tegen Real Madrid

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

FC Barcelona mist spits Lewandowski tegen Real Madrid in beker

13:20 uur FC Barcelona moet het in de Clásico van donderdag in het bekertoernooi tegen Real Madrid doen zonder spits Robert Lewandowski. De 34-jarige Pool zit niet bij de wedstrijdselectie, nadat zijn club eerder deze week al bekend had gemaakt dat Lewandowski een verrekking in zijn linkerhamstring had opgelopen.

Lewandowski speelde zondag nog wel de volledige 90 minuten tijdens de 1-0-nederlaag bij Almería. Koploper Barcelona maakte niet bekend hoe ernstig de blessure van de trefzekere spits is.

Frenkie de Jong zit wel gewoon bij de selectie voor de eerste halve finale tegen rivaal Real Madrid. De return staat op 5 april in Barcelona op het programma.

Voetbalsters Oranje op Kasteel tegen Polen in oefenduel

12:23 uur De voetbalsters van Oranje spelen volgende maand, op dinsdag 11 april, een oefenwedstrijd tegen Polen. Het vriendschappelijke duel wordt gespeeld op Het Kasteel, het stadion van Sparta Rotterdam. De aftrap is om 20.00 uur.

Het wordt de derde wedstrijd tussen Oranje en Polen. In 2009 won Nederland met 2-0, tien jaar later werd het 1-0 voor de Poolse speelsters.

Oranje is in voorbereiding op het WK, deze zomer in Australië en Nieuw-Zeeland.

Snowboardcrosser De Blois mist halve finale WK

12:08 uur Snowboarder Glenn de Blois is in de kwartfinales van de snowboardcross op de WK uitgeschakeld. De 27-jarige Nederlander leek in het Georgische Bakoerjani op koers voor een plek in de halve finales, maar hij bleek niet op de juiste manier langs de gate te zijn gegaan. Daardoor werd De Blois, ondanks zijn tweede plek in de race, gediskwalificeerd.

In de finale bleek de Oostenrijker Jakob Dusek de beste van vier.

Snowboardster Nienke Poll werd al voor de kwartfinales uitgeschakeld door haar vierde plek in haar heat. De Tsjechische Eva Adamczykova pakte bij de vrouwen de wereldtitel op de snowboardcross.

Bucks bouwen zegereeks uit naar vijftien in NBA

07.45 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben hun vijftiende overwinning op rij geboekt in de NBA. Dankzij een sterke rentree van de van een blessure herstelde Giannis Antetokounmpo versloeg de koploper van de oostelijke divisie Brooklyn Nets in New York (104-118). De Bucks kwamen in de clubgeschiedenis vier keer eerder tot een reeks van minstens vijftien zeges, de laatste keer in 2019.

De Griekse sterspeler Antetokounmpo miste het laatste duel van de Bucks en speelde in de twee ervoor in totaal maar 15 minuten vanwege blessureleed. Tegen de Nets deed Antetokounmpo het grootste deel van de wedstrijd weer mee. Hij kwam tot 33 punten. De uitspelende ploeg uit Milwaukee kwam wel nog met 15 punten achter, maar door ook 31 punten van Mikal Bridges werd dat nog omgebogen.

De Bucks wonnen dit seizoen 44 van hun 61 wedstrijden. Maandag nam de club al de koppositie over van Boston Celtics, dat toen verloor van de New York Knicks.

Alcaraz slaat toernooi in Acapulco over

07.17 uur: Carlos Alcaraz heeft gezegd het toernooi van Acapulco deze week in Mexico over te slaan. De Spanjaard heeft last van een blessure aan een hamstring, zo liet hij weten.

„Uit tests is gebleken dat ik even rust moet houden”, zei Alcaraz. Hij verklaarde daarbij in eerste instantie te denken aan enkele dagen.

Alcaraz liep zondag in de finale in Rio de Janeiro tegen zijn eerste nederlaag van 2023 aan. De Spaanse nummer 2 van de wereld verloor in drie sets van de Brit Cameron Norrie, die hij een week eerder in de finale in Buenos Aires nog wel had geklopt.