Nog altijd geen witte rook rond Salah en Liverpool

Salah (29) ligt nog tot de zomer van 2023 vast bij de Engelse voetbalclub. De ’Reds’ willen hun topscorer graag langer aan zich binden en onderhandelen al geruime tijd met de Egyptenaar. De aanvaller zei in januari echter nog te wachten op een serieus voorstel van de clubleiding. „Ze weten wat ik wil. Ik vraag niets geks”, aldus Salah toen.

Volgens Klopp wil Liverpool heel ver gaan om de aanvaller te behouden. „Mo verwacht dat deze club ambitieus is en dat zijn we. De club heeft gedaan wat het kan. Alles is gezegd. Het is nu vooral aan Mo. Momenteel is er niets gebeurd: geen ondertekening, geen afwijzing of wat dan ook. We wachten het af.”

De aanvoerder van Egypte kwam in 2017 naar Anfield en hielp Liverpool aan winst van onder meer de Champions League, het WK voor clubs (2019) en de landstitel (2020). Salah werd al twee keer topscorer van de Premier League. Dit seizoen voert hij met negentien doelpunten ook weer de topscorerslijst aan.

