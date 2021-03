John van ’t Schip en Griekenland laten punten liggen na meevaller

Na ruim een half uur zette Dani Olmo de Spanjaarden op voorsprong. Hij draaide de bal in de bovenhoek na een breedtepass van Jordi Alba. Olmo had in de vorige wedstrijd zijn land met een doelpunt in de slotfase langs Georgië geholpen.

Slechts enkele minuten later liep de formatie verder uit. Met een diagonaal schot zorgde Ferrán Torres voor 0-2. In de 70e minuut kwam de spanning terug, toen Besar Halimi met een prachtig schot van ver scoorde voor Kosovo, na een vreemde actie van doelman Unai Simón. Kort later herstelde Gerard de marge.

De Spaanse doelpuntenmakers Ferran Torres en Dani Olmo. Ⓒ AFP

Griekenland

Griekenland, dat eerder gelijkspeelde tegen Spanje, haalde nu een punt tegen Georgië, 1-1. De formatie van bondscoach John van 't Schip kwam ver in de tweede helft op voorsprong, doordat de Georgiër Otar Kakabadze de bal achter zijn eigen doelman werkte. Amper twee minuten later maakte Khvicha Kvaratskhelia alweer gelijk.

Vangelis Pavlidis van Willem II was basisspeler bij de Grieken, VVV's topschutter Georgios Giakoumakis viel in de 70e minuut in voor Pavlidis.