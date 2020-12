Spaanse media fileren Zinedine Zidane

Real Madrid staat vierde in La Liga en in de Champions League moet de Koninklijke volgende week winnen van Mönchengladbach als het wil doorstoten naar de volgende ronde. Het seizoen loopt vooralsnog dus niet op wieltjes. De Spaanse media zijn dan ook hard.

"Limiet is bereikt"

De Spaanse sportkrant AS ziet dat Zidane op dit moment zijn slechtste periode beleeft bij Madrid en ziet verschillende redenen om hem in twijfel te trekken. Hij zou het vertrouwen van het bestuur, de kleedkamer en de supporters stilaan aan het verliezen zijn.

De resultaten spreken voor zich, maar ook het doelpuntensaldo is veelzeggend, vindt AS. In de Champions League kreeg Real negen goals binnen en scoorde het er evenveel. In La Liga is die balans 16-12. In totaal heeft Real een gemiddelde van 1,66 gescoorde doelpunten per wedstrijd. In de hoofdstad zijn ze beter gewend. Voorin ontbreekt efficiëntie, achterin is het ook allesbehalve een ijzeren gordijn.

Verder kampt Real met veel blessures, denk maar aan Eden Hazard of Sergio Ramos. AS twijfelt ook aan de waarde van Asensio, Vinicius, Militao en Jovic. Ook zijn wissels tijdens de wedstrijden stuiten op onbegrip. AS merkte ook op dat Zidane zijn glimlach is verloren.

Mundo Deportivo windt er ook geen doekjes om: Van kwaad tot erger staat er in chocoladeletters op de voorpagina.

Bron: Het Nieuwsblad (Valerie Van Avermaet)