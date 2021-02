Belangrijke winst Manchester City, El Ghazi helpt Aston Villa aan zege

Door de overwinning vergrootte City de voorsprong op achtervolgers Manchester United en Leicester City tot dertien punten. Beide ploegen hebben een lastige klus dit weekend. Leicester ontvangt zondag Arsenal, terwijl United op bezoek gaat bij Chelsea. De winstpartij van City zou dus weleens een zogeheten ’vorentscheidung’ in Engeland kunnen zijn.

Ruben Dias zette de thuisploeg na een half uur op voorsprong. De centrale verdediger kopte een afgemeten pass van Kevin De Bruyne voorbij West Ham-goalie Darren Randolph. De gelijkmaker was net zo fraai, al kwam die op een heel andere manier tot stand. Een praachtige aanval over vier schijven leverde West Ham de 1-1 van Michail Antonio op.

In de tweede helft stelde City de 2-1 overwinning veilig via de andere centrale verdediger, John Stones. De geblesseerde Nathan Aké maakte nog altijd geen deel uit van de wedstrijdselectie van Guardiola.

Veltman onderuit met Brighton

Joël Veltman leed met Brighton & Hove Albion een dure nederlaag op bezoek bij West Bromwich Albion. The Seagulls gingen met 1-0 onderuit, ze kwamen een snelle goal van Kyle Bartley niet te boven. Dat had wel gemoeten, want Brighton mocht liefst twee keer aanleggen voor een penalty. Pascal Gross miste halverwege de eerste helft de eerste, Danny Welbeck een kwartier voor tijd de tweede.

El Ghazi helpt Aston Villa aan zege bij Leeds United

Anwar El Ghazi was zaterdag belangrijk voor Aston Villa. De 25-jarige oud-aanvaller van Ajax maakte in de uitwedstrijd tegen Leeds United het enige doelpunt: 0-1. El Ghazi schoot al in de 5e minuut van dichtbij beheerst raak.

Voor El Ghazi betekende het zijn zesde competitietreffer. Zoveel wist hij er de eerste twee seizoenen bij Aston Villa niet te maken. El Ghazi werd door trainer Dean Smith in de 88e minuut gewisseld.

Aston Villa staat achtste met 39 punten. Leeds United is de nummer 10 met 35 punten.

Frankrijk: Paris SG nadert koploper Lille dankzij ruime zege

Paris Saint-Germain is koploper Lille tot op een punt genaderd. De titelverdediger versloeg hekkensluiter Dijon met 4-0. Kylian Mbappé (twee), Moise Kean en Danilo Pereira kwamen tot scoren.

Mbappé, topscorer in Ligue 1, bracht zijn competitietotaal op achttien goals. Bij Paris SG bleven Mitchel Bakker en Xavi Simons op de bank.

Lille speelt zondag thuis tegen Straatsburg en herstelt met een zege de marge van vier punten op PSG. Olympique Lyon kan zondag met een zege in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille de tweede plaats op de ranglijst heroveren.

