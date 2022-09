WK-dromen Annemiek van Vleuten spatten uiteen: bizar incident met grote gevolgen

Wielrennen

Ondanks val: WK-wegwedstrijd blijft optie voor Van Vleuten na elleboogbreukje

Annemiek van Vleuten heeft bij haar val in de gemengde ploegentijdrit op de wereldkampioenschappen in Australië een (stabiel) breukje in de elleboog opgelopen. Ze blijft vooralsnog bij de selectie voor de wegrace in Wollongong.