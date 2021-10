Jeffrey Hoogland ongenaakbaar naar goud op de kilometer

Op meer dan een seconde werd Nicholas Paul, afkomstig uit Trinidad en Tobago, tweede: 59,791. Het brons was voor de Duitser Joachim Eilers: 1.00,008.

Hoogland was in 2018 op de piste van Omnisport al eens de snelste op de kilometer, daarna liet hij het niet-olympische onderdeel meestal aan zich voorbijgaan.

Brons puntenkoers

Ook op het onderdeel puntenkoers was er succes voor Nederland. Vincent Hoppezak pakte daar verrassend het brons.

Het goud was voor de ongenaakbare thuisrijder Benjamin Thomas. Van begin tot het eind mengde hij zich in de sprints, waardoor hij de Belg Kenny de Ketele versloeg. Achter hen was een flink gat, maar Hoppezak was met verve de best van de rest. Hij was voor het ingaan van de laatste sprint al zeker van het goud.

Vincent Hoppezak. Ⓒ ANP/HH

De 22-jarige Hoppezak, afkomstig uit Nieuwerkerk aan den IJssel, was bij de EK in het Zwitserse Grenchen al goed voor zilver op het onderdeel scratch.