Weinig vrolijkheid rondom herfst-editie van Roland Garros

Regen- en hagelbuien teisteren Roland Garros op de laatste dag van het kwalificatietoernooi. Ook voor de komende dagen is slecht weer voorspeld. Het hoofdtoernooi begint zondag. Ⓒ Foto Getty Images

PARIJS - Dat kan er ook nog wel bij. De regen klettert naar beneden en een koude herfstwind giert over de gravelbanen. Roland Garros wordt in de gereedheid gebracht voor de uitgestelde editie van 2020, maar er zit nogal veel tegen. Geen vrolijke drukte, geen fans in het oranje, geen met champagne besprenkelde lunches op volle terrassen. Ook geen aangenaam zonnetje, zoals zo vaak bij de toernooistart in de lente.