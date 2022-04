Live Eredivisie: Utrecht en NEC weten nog niet te scoren

Het weekeinde wordt in gang gezet door FC Utrecht en NEC. De thuisclub staat zevende en doet bij een zege een flinke stap richting de play-offs om Europees voetbal. NEC bivakkeert op de tiende plek en heeft maar een punt minder dan nummer 8 FC Groningen. De formatie van Rogier Meijer zal er dus ook alles aan doen om een goed resultaat binnen te slepen. De aftrap in de Galgenwaard is om 20.00 uur.

Ook onderin neemt de spanning toe. Fortuna Sittard (29 punten), RKC Waalwijk (28), PEC Zwolle, Willem II (beide 26) en Sparta Rotterdam (25 punten) verkeren in zwaar weer en moeten de komende weken vechten tegen degradatie. FC Emmen en FC Volendam zijn al zeker van promotie en staan klaar om een plek in de Eredivisie over te nemen.

Programma

Vrijdag 29 april:

20.00 uur: FC Utrecht - NEC

Zaterdag 30 april:

18.45 uur: Ajax- PEC Zwolle

20.00 uur: Heracles Almelo - FC Twente

21.00 uur: Sparta Rotterdam - AZ

Zondag 1 mei:

12.15 uur: SC Heerenveen - SC Cambuur

14.30 uur: Go Ahead Eagles - Vitesse

14.30 uur: PSV - Willem II

16.45 uur: Fortuna Sittard - Feyenoord

20.00 uur: RKC Waalwijk - FC Groningen

Ajax - PEC Zwolle

Ajax kan zich zaterdag geen puntenverlies meer veroorloven. Op basis van de historie met PEC Zwolle ziet het er goed uit voor de Amsterdammers, die in twintig eerdere ontmoetingen in de hoofdstad nooit verloren.

Sébastien Haller vindt de laatste weken moeizaam het net voor Ajax, maar deed dat eerder dit seizoen wel in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De Fransman maakte beide goals in de met 0-2 gewonnen wedstrijd.

Sparta Rotterdam - AZ

Na het vertrek van Henk Fraser als trainer van Sparta zit Maurice Steijn eerder dan gepland op de bank bij de Rotterdammers. Hij moet proberen Sparta in de Eredivisie te houden. Sparta speelde in het verleden 33 keer eerder tegen AZ op Het Kasteel. Zes keer won de thuisploeg, tegen twaalf overwinningen voor de Alkmaarders.

PSV - Willem II

Het is alweer even geleden dat Willem II voor het laatst een overwinning meenam uit het Philips Stadion. In 1983 gebeurde dat voor het laatst (1-2). PSV leed eerder dit seizoen duur puntenverlies in Tilburg. Willem II won verrassend met 2-1 van de Eindhovenaren, na een blunder van doelman Joël Drommel.

Fortuna Sittard - Feyenoord

Vorig seizoen verliep de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord spectaculair. Ondanks dat de Rotterdammers met tien man kwamen te staan na een rode kaart voor Orkun Kökcü, werd een achterstand goedgemaakt (1-4) Fortuna vecht nog altijd tegen degradatie, maar is de laatste weken wel bezig aan een opmars. Uit de laatste drie competitiewedstrijden pakte de ploeg van trainer Sjors Ultee zeven punten.