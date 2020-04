Video: Neres werkt zich in het zweet in Olympisch Stadion

De Braziliaanse aanvaller (die maanden uit de running was door een in november opgelopen meniscusblessure) postte zaterdag een filmpje op zijn Instagram-account waarop hij druk bezig is met een individuele oefensessie. Neres is druk bezig met de bal en werkt sprintoefeningen af.

De flankaanvaller kwam op 5 november van het vorig jaar tijdens het memorabele Champions League-bezoek aan Chelsea (4-4) voor het laatst in actie voor Ajax. Tijdens het trainingskamp in Qatar van begin dit kalenderjaar leek een rentree na de winterstop aanstaande, maar kreeg Neres een terugslag in zijn herstel.

Bekijk hier de beelden van de trainende David Neres