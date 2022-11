Statistieken WK: Brazilië zet het Servië van Ajax-captain Tadic simpel aan de kant

Brazilië- Servië

Brazilië is de jacht op een zesde wereldtitel voortvarend begonnen. De favoriet van de bookmakers versloeg Servië (2-0) in in het Lusail-stadion, waar op 18 december ook de finale op het programma staat. Richarlison was de grote man. De spits van Tottenham Hotspur scoorde tweemaal. Zijn laatste treffer, een halve omhaal, was van grote schoonheid.

Richarlison opende in de 62e minuut de score, nadat doelman Vanja Milinkovic-Savic een schot van Vinícius Júnior onvoldoende onder controle had gekregen. Zijn treffer in de 72e minuut kan over ruim drie weken weleens als mooiste van het toernooi worden verkozen.

Portugal - Ghana

Aan de hand van Cristiano Ronaldo heeft Portugal zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal met 3-2 van Ghana gewonnen. De Portugese vedette tekende voor de 1-0 en werd daarmee de eerste speler ooit die op vijf WK’s een doelpunt maakte.

Ronaldo benutte in de 65e minuut een gemakkelijk gegeven strafschop, nadat hij zelf was gevallen in het strafschopgebied. André Ayew maakte de 1-1 namens Ghana, maar João Félix en Rafael Leão bezorgden Portugal in de slotfase een 3-1-voorsprong. De Ghanese invaller Osman Bukari zette de eindstand op het bord.

Groepsgenoten Uruguay en Zuid-Korea speelden eerder op de dag met 0-0 gelijk, waardoor Portugal met 3 punten aan de leiding gaat in de poule.

Uruguay - Zuid-Korea

Het weinig imponerend spelend Uruguay heeft op het WK hun eerste groepsduel met Zuid-Korea niet in winst weten om te zetten. Het werd 0-0 en dat is al de vierde keer dit wereldkampioenschap, dat er een brilstand als eindstand op het scorebord staat. En al voor de tweede keer in het Education City Stadium. Eerder werd het 0-0 tussen Denemarken en Tunesië in dit stadion.

Zwitserland - Kameroen

Uitgerekend Breel Embolo heeft Zwitserland op het WK voetbal aan een zege op Kameroen geholpen. Het werd 1-0 in het Al Janoub-stadion in Al Wakrah. De spits van AS Monaco werd in Kameroen geboren, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Europa.