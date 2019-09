Foto’s: El Ghazi maakt ’kopbeweging’ naar ploeggenoot

De oud-Ajacied kreeg in de slotfase van de eerste helft de wind van voren van zijn ploeggenoot Tyrone Mings, toen hij in diens ogen niet goed genoeg meeverdedigde.

El Ghazi nam de kritiek niet zonder slag of stoot aan en stond neus aan neus met Mings, in wiens richting hij zelfs een ’kopstoot-achtige’ beweging maakte. Scheidsrechter Mike Dean wachtte zelfs even het oordeel van de videoscheidsrechter af, maar liet El Ghazi er vervolgens met een waarschuwing van af komen.

El Ghazi was later in het eerste bedrijf ook nog dicht bij de openingstreffer, maar voordat hij een voorzet kon inkoppen kwam hij keihard in botsing met West Ham-doelman Lukasz Fabianski. Die raakte zowel de bal als het hoofd van de aanvaller, maar van een eventuele strafschop was geen sprake.

Het treffen tussen beide ploegen eindigde zoals het begon: 0-0.

