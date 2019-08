Sport Kort: Gewonde bij Gamma Racing Day

Gewonde bij Gamma Racing Day

De organisatie van de GAMMA Racing Day, die dit weekeinde in Assen wordt gehouden, heeft na een ongeluk de Open Electric Superbike Competition, een klasse met elektrisch aangedreven motoren, van het programma gehaald.

Na de training van deze klasse, vrijdagmiddag, raakte één van de motoren op de paddock in brand. Daarbij is een persoon gewond geraakt en naar het brandwondencentrum van het UMCG in Groningen vervoerd. De laatste berichten zijn dat de verwondingen minder ernstig zijn dan aanvankelijk leek en dat het slachtoffer binnen afzienbare tijd hersteld zal zijn.

Omdat dit weekend tienduizenden toeschouwers worden verwacht en het ook druk wordt op de paddock, hebben de organisatie van het evenement en de betrokkenen bij de Electric Superbike Competition samen besloten de klasse uit het programma te halen.

Wielrennen: Coquard klopt Van der Poel bij Arctic Race

17.58 uur: De Franse wielrenner Bryan Coquard heeft Mathieu van der Poel afgetroefd in de tweede etappe van de Arctic Race of Norway. De 27-jarige renner van Vital Concept-B&B Hotels klopte de Nederlandse klassementsleider in de massasprint in Svolvær, het eindpunt van de rit over 164 kilometer. Van der Poel had een dag eerder met overmacht de openingsrit van de Noorse etappekoers op zijn naam geschreven.

Danny van Poppel, donderdag tweede in de eerste etappe, kon niet meedoen in de sprint. De troef van Jumbo-Visma raakte op amper 1,5 kilometer van de streep even van de weg en was daardoor direct kansloos. Van Poppel, drager van de groene puntentrui, kwam kort na het peloton gedesillusioneerd over de finish.

De tweede etappe werd gekleurd door vier vluchters, drie Noren en een Deen. Ze werden in de finale één voor één teruggepakt door het jagende peloton. Van der Poel greep vervolgens net naast zijn tweede zege op rij.

Bryan Coquard (l) klopt Mathieu van der Poel Ⓒ EPA

Wielrennen: Aranburu wint nu wel rit in Ronde van Burgos

17.50 uur: De Spaanse wielrenner Alex Aranburu heeft de vierde etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De 23-jarige coureur van Caja Rural bleek deze keer in de finish bergop over de sterkste benen te beschikken. In de eerste etappe, met eveneens een oplopende finish, moest hij nog voorrang verlenen aan de Italiaan Giacomo Nizzolo.

Na 174 kilometer tussen Atapuerca en Ciudad Romana de Clunia eindigde de Wit-Rus Alexandr Riaboesjenko als tweede in dezelfde tijd als Aranburu. De Portugees Rui Costa kwam als derde over de finish. De Colombiaan Iván Ramiro Sosa bleef leider in het algemeen klassement, met een marge van 17 seconden op nummer twee Óscar Rodríguez uit Spanje.

De Ronde van Burgos eindigt zaterdag met een bergetappe richting Lagunas de Neila (buitencategorie). Sosa won vorig jaar de Spaanse etappekoers.

Eden Hazard (l) Ⓒ EPA

Voetbal: Officieel Real-debuut Hazard laat op zich wachten

14.43 uur: Eden Hazard moet zijn officiële debuut bij Real Madrid uitstellen. De 28-jarige Belg, deze zomer overgekomen van Chelsea, heeft op de training een bovenbeenblessure opgelopen. Dat meldt Real, dat nog geen uitspraken heeft gedaan over de ernst van de blessure.

Real Madrid neemt het zaterdag om 17.00 uur op tegen Celta de Vigo.

Real Madrid betaalde naar verluidt 100 miljoen euro aan Chelsea voor de aanvaller. Hazard speelde zeven seizoenen voor de Londenaren, waar hij afscheid nam met winst van de Europa League. Hij tekende voor vijf jaar in Madrid.

Romain Bardet Ⓒ BSR Agency

Wielrennen: Bardet zet punt achter seizoen

14.26 uur: Het wielerseizoen zit erop voor Romain Bardet. De renner van AG2R moet naar eigen zeggen fysiek en geestelijk de batterij opladen en heeft in overleg met het teammanagement een punt gezet achter 2019. „Ondanks de vreugde van het winnen van de bolletjestrui als beste klimmer in de Tour de France heb ik niet de doelen bereikt die ik mezelf had gesteld voor het seizoen 2019”, zegt hij op de site van de Franse ploeg.

„Na een paar dagen zelfreflectie en gesprekken met het management van het AG2R La Mondiale team, werd het me duidelijk dat ik mezelf fysiek en mentaal moet opladen om volgend seizoen sterker terug te komen. Voor het niveau dat ik wil halen, is frisheid op alle vlakken nodig.”

Teambaas Vincent Lavenu is het eens met Bardet en spreekt van een „doordachte en constructieve beslissing.”

Suzanne Giesen (r) van FC Twente Ⓒ BSR/Soccrates

Voetbal: Voetbalsters Twente treffen in Champions League opponent uit Oostenrijk

14.08 uur: De voetbalsters van FC Twente nemen het in de knock-outfase van de Champions League op tegen het Oostenrijkse Sankt Pölten. Omdat landskampioen FC Twente geplaatst was bij de loting speelt het de tweede wedstrijd thuis. De wedstrijden worden op 11/12 en 25/26 september gespeeld.

FC Twente won dinsdag in Enschede de beslissende wedstrijd in het kwalificatietoernooi tegen Górnik Leczna uit Polen met 2-0. In de landelijke competitie was Twente net boven Ajax geëindigd. Vorig jaar deed Ajax mee aan de Champions League en het verloor in de achtste finales van Olympique Lyonnais, de uiteindelijke winnaar.

Titelhouder Lyon, waar international Shanice van de Sanden speelt, strijdt met het Russische Ryazan-VDV om een plek bij de laatste 16. FC Barcelona, vorig seizoen finalist, neemt het op tegen Juventus. Bij FC Barcelona staat onder anderen Lieke Martens onder contract.

Dorian van Rijsselberghe Ⓒ Timsimaging

Windsurfen: Van Rijsselberghe fit voor Tokio

12.11 uur: Dorian Rijsselberghe verschijnt zaterdag toch aan de start van het olympische testevenement in Tokio, waar volgend jaar de Olympische Spelen plaatsvinden. De windsurfer, tweevoudig olympisch kampioen, is net op tijd hersteld van zijn elleboogblessure.

„Ik heb geen verwachtingen, want ik heb anderhalve maand niet kunnen varen. Nu ben ik weer pijnvrij en wil ik gewoon zo goed mogelijk varen. De focus ligt op het WK in september”, zegt Van Rijsselberghe, die ruim twee maanden last had van de blessure aan zijn elleboog.

Andy Murray Ⓒ BSR Agency

Tennis: Murray speelt wél in Winston-Salem

07.17 uur: Andy Murray heeft een wildcard geaccepteerd voor het ATP-toernooi van Winston-Salem, dat komende zondag van start gaat. Het toernooi geldt als laatste voorbereidingstoernooi in aanloop naar de US Open. Murray sloeg eerder deze week nog een aanbod af om in het enkelspel deel te nemen aan de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

„Ik heb wedstrijden nodig en wil mijzelf blijven testen. En Winston-Salem is een perfecte plek om dat te doen” , zei de 32-jarige Murray. „Het is de volgende stap in mijn terugkeer. Hopelijk kan ik een goede reeks neerzetten.”