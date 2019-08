Sport Kort: Van Rijsselberghe fit voor Tokio

Windsurfen: Van Rijsselberghe fit voor Tokio

12.11 uur: Dorian Rijsselberghe verschijnt zaterdag toch aan de start van het olympische testevenement in Tokio, waar volgend jaar de Olympische Spelen plaatsvinden. De windsurfer, tweevoudig olympisch kampioen, is net op tijd hersteld van zijn elleboogblessure.

„Ik heb geen verwachtingen, want ik heb anderhalve maand niet kunnen varen. Nu ben ik weer pijnvrij en wil ik gewoon zo goed mogelijk varen. De focus ligt op het WK in september”, zegt Van Rijsselberghe, die ruim twee maanden last had van de blessure aan zijn elleboog.

Andy Murray Ⓒ BSR Agency

Tennis: Murray speelt wél in Winston-Salem

07.17 uur: Andy Murray heeft een wildcard geaccepteerd voor het ATP-toernooi van Winston-Salem, dat komende zondag van start gaat. Het toernooi geldt als laatste voorbereidingstoernooi in aanloop naar de US Open. Murray sloeg eerder deze week nog een aanbod af om in het enkelspel deel te nemen aan de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

„Ik heb wedstrijden nodig en wil mijzelf blijven testen. En Winston-Salem is een perfecte plek om dat te doen” , zei de 32-jarige Murray. „Het is de volgende stap in mijn terugkeer. Hopelijk kan ik een goede reeks neerzetten.”