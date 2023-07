Track limits-saga in Oostenrijk: F1-wedstrijdleiding strooit nog met straffen

Aston Martin diende een protest in, dat werd gehonoreerd, omdat de renstal oordeelde dat de ene coureur wel was gestraft voor het meermaals rijden over de witte lijn en andere rijders weer niet. De stewards hadden bij de voorlopige uitslag nog niet alle meldingen doorgekregen en daardoor nog niet alle straffen toegepast. Volgens de FIA moesten in totaal meer dan 1200 situaties bekeken worden waar een coureur wel of niet de witte lijn met alle vier de wielen had overschreden.

Een coureur krijgt bij vier overtredingen een tijdstraf van vijf seconden en dan bij een vijfde overtreding een straf van tien seconden. Daarna begint de telling opnieuw. Naderhand kreeg Nyck de Vries in totaal nog liefst vijftien seconden aan zijn broek (tien en vijf) en Alpine-coureur Esteban Ocon liefst twintig seconden.

Gravel neerleggen

In de top-10 is Carlos Sainz teruggezakt van de vierde naar de zesde plaats door een straf van tien seconden. Lando Norris is de race met terugwerkende kracht als vierde geëindigd en Fernando Alonso als vijfde. Lewis Hamilton (tien seconden straf) eindigt achter teamgenoot George Russell als achtste en Pierre Gasly (tien seconden straf) wisselde van positie met Lance Stroll, die nu als negende is gerangschikt.

Het hele weekeinde in Oostenrijk ging het al over de zogenaamde track limits. Autosportfederatie FIA heeft de organisatie van het circuit aangeraden om in de toekomst gravel neer te leggen bij het einde van de laatste bochten 9 en 10, om situaties als deze te voorkomen.