Sergio Pérez: ‘Ik moet Max Verstappen elke week kunnen verslaan’

,,Ik voel dat ik net zoveel steun krijg van het team, en net zoveel kansen, als Max”, zegt Pérez in Melbourne. ,,Maar als ik de titel wil winnen, moet ik Max week in week uit kunnen verslaan. Ik moet dus constant blijven presteren. Tijdens de eerste twee race-weekenden waren de verschillen tussen ons klein. Er is geen twijfel over mogelijk dat Max de lastigste coureur is om te verslaan. Dat vraagt het uiterste van mij.”

Red Bull noteerde tijdens de eerste twee races een een-tweetje. Verstappen won met overmacht in Bahrein, Pérez in Jeddah nadat de Nederlander vanaf de vijftiende plek moest beginnen. ,,Als je kijkt naar de afstelling en balans van de auto, vragen we meer om dezelfde dingen dan vorig jaar”, stelt Pérez. ,,De sfeer in het team is geweldig. Max en ik hebben ook meer respect voor elkaar dan veel mensen misschien denken. We zijn volwassen genoeg om te weten wat we wel en niet moeten doen.”