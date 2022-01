Aston Martin maakt als eerste Formule 1-team bekend wanneer het nieuwe bolide aan wereld toont

De F1-auto’s zien in er 2022 vanwege nieuwe regelgeving totaal anders uit, met bijvoorbeeld minder geavanceerde voor- en achtervleugels. In een poging ervoor te zorgen dat coureurs elkaar makkelijker kunnen volgen en inhalen, worden de wagens een stuk simpeler gehouden. Ook worden de oude 13-inch banden vervangen door exemplaren van 18-inch.

Fans konden afgelopen seizoen al kennismaken met prototypes van de nieuwe bolides. De Formule 1-organisatie bracht diverse foto’s en video’s naar buiten en in de fanzones rond circuits was vaak een fysiek exemplaar te aanschouwen.

Een voorbeeld van hoe de Formule 1-wagens er in 2022 uit gaan zien. Ⓒ HH/ANP

Teambaas

Aston Martin trad vrijdag ook met een andere mededeling naar buiten. Mike Krack gaat aan de slag als teambaas. Hij vervangt Otmar Szafnauer, die vorige week vertrok en in verband wordt gebracht met een overgang naar Alpine.

Krack was namens Sauben en BMW Sauber al eerder werkzaam in de koningsklasse. Sinds 2014 stond hij aan het roer van de motorsport-afdeling van BMW.

Sebastian Vettel en Lance Stroll rijden ook in 2022 voor Aston Martin. Stroll is de zoon van eigenaar Lawrence Stroll. Krack is een oude bekende van Vettel. De twee werkten samen bij Sauber, waar Krack ingenieur was. „Het is fantastisch om met hem herenigd te worden. We zullen ongelooflijk hard werken en we willen winnen. Samen zullen we dat doen”, aldus Vettel.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 20 maart met de Grand Prix van Bahrein.