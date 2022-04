Real Madrid viert kampioenschap na klinkende zege

Het duurde even voordat de Madrilenen - die voor de titel aan een punt genoeg hadden - de ban braken, maar na ruim een halfuur was daar Rodrygo met de openingsgoal na een knappe combinatie met Marcelo. Tien minuten later werden ook de laatste twijfels weggenomen, toen Rodrygo weer scoorde.

Tien minuten na de pauze maakte Marcos Asensio ook de 3-0 voor Real. De feestvreugde leek een kwartier voor tijd nog verder verhoogd te worden, toen Isco op aangeven van Karim Benzema de vierde treffer maakte. De VAR zette echter een streep door. Even later telde de vierde goal wel, ditmaal was het Benzema zelf die met succes de trekker overhaalde.